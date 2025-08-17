Trabzon’a İskoç yıldız

Trendyol Süper Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçti. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda önemli bir ismi listeye ekledi. Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen 25 yaşındaki Andrew Irving'i radarına aldı. Trabzon yönetimi, Irving için girişimlerde bulundu. İskoç orta saha ile Almanya'dan Köln, Mönchengladbach ve Stuttgart da ilgileniyor.

ESKİ KULÜBÜ DE DEVREYE GİRDİ

Ayrıca oyuncuyla Sturm Graz'ın yanı sıra Rangers ve Celtic de ilgilendi ancak olumlu sonuç alamadı. Irving'in Trabzon'a transfer olması için oyuncunun eski kulübü Münih Türkgücü de devreye girdi. 2021-2023 yıllarında İskoç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Münih Türkgücü, transferde referans oldu. 2023 yazında Avusturya temsilcisi Klagenfurt'dan bedelsiz olarak West Ham'a transfer olan Andrew Irving, İngiliz temsilcisiyle üç yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.