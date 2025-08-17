  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Victor Nelsson İtalya yolcusu

Victor Nelsson İtalya yolcusu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Victor Nelsson İtalya yolcusu

SÜPER Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Galatasaray'da ayrılıklar da gündemde. Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Victor Nelsson hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Danimarkalı stoperin, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık olarak 4 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Carlos Cuesta ve Nelsson ayrılmaya yakın. Köhn aynı şekilde" ifadelerini kullanmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA