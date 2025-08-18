İzmir’de başpehlivan Erkan Taş oldu

ÖDEMİŞ Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle organize edilen turnuvada yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı güreşlerin finalinde Erkan Taş, rakibi Tufan Güzel'i mağlup ederek başpehlivan unvanının sahibi oldu. Yarışlarda 30'un üzerinde başpehlivan mücadele ederken güreş ağalığı ise iş insanı Habil Tükenmez tarafından 500 bin TL bedelle üstlenildi. Finalde kıran kırana geçen mücadelede Erkan Taş, rakibi Tufan Güzel'i mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Kemer, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve güreş ağası Habil Tükenmez tarafından Erkan Taş'a takdim edildi.