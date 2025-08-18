Manisa geri döndü

Trendyol 1. Lig'in Egeli ekiplerinden Manisa FK, ikinci haftada Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 5.dakikada Adekanye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Cissokho'nun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 36'da Hatay savunmasının ayağından kaçırdığı topu alan Burak'ın ceza yayının hemen önünden sert şutu kaleci Bekaj'ın kucağında kaldı. 38'de Okoronkwo'un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşu kaleci Vedat'da kaldı.

2. YARI GOLLE BAŞLADI

46. dakikada Abdulkadir'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bamgboye'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 65'te Lindseth'in pasında topu önüne alan Kadir Kaan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutu ağlara gitti: 1-1. 70. dakikada Adekanye ceza sahası içerisinde Engin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 73'te penaltı atışını kullanan Muhammed topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve maç 2-1 sona erdi. Manisa FK, ligin 3. Haftasında 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak