Merkezefendi Cazalon ile anlaştı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezon Fransa Ligi'nde Strasbourg ve İspanya Ligi'nde Surne Bilbao formalarını terleten Malcolm Cazalon'u transfer ettiğini açıkladı. 24 yaşındaki guard, Fransız basketbolunun uzun süredir umut vaat eden dış oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.24 yaşında ve 1.98 boyunda olan Fransız basketbolcu geçen sezona Strasbourg'da başlamış ve Pro A'da 9 maçta ortalama 20 dakika sahada kalırken 10.3 sayı, yüzde 44 üçlük, 3.7 ribaund, 1.6 asist ile katkı vermişti. Sezonu tamamladığı Bilbao forması ile ise Liga Endesa'da yine 9 maça çıkarken ortalama 17 dakika süre almış ve 7.8 sayı, yüzde 34 üçlük, 2.2 ribaund, 1.6 asist ile mücadele etmişti.