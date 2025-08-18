  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Premier Lig’de tarihi uygulama

Premier Lig’de tarihi uygulama

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Premier Lig’de tarihi uygulama
İNGİLTERE Premier Lig'de 2025-2026 sezonunda futbolda "8 saniye kuralı" ilk kez sahneye çıktı. Tottenham-Burnley mücadelesinde, Burnley kalecisi Martin Dubravka topu 8 saniyeden fazla elinde tutunca hakem Michael Oliver düdüğünü çaldı ve Tottenham lehine korner kararı verdi. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında yaşanan bu pozisyon, yeni kuralın uygulamaya geçtiği ilk an olarak kayıtlara geçti. Yeni sezonla birlikte yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kaleciler topu kontrol ettikten sonra en fazla 8 saniye boyunca ellerinde tutabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde rakip takıma korner veriliyor. Amaç ise oyunun hızını artırmak ve vakit geçirmenin önüne geçmek.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA