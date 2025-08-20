Denizli’de Urkay dönemi

GEÇTİĞİMİZ sezon profesyonel liglere veda ederek tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Küme'ye gerileyen Denizlispor'da yeni başkan Süleyman Urkay oldu. İncilipınar semtindeki Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda dün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'a tek liste ile gidildi. Daha önce adaylığını açıklayan eski başkanlardan Erhan Ergil, mevcut Fatih Aslan Kazancıo yönetiminin usulsüz üye silme ve üye kaydı yaptığını öne sürerek son anda yarıştan çekildi. Seçimde rakipsiz kalan Süleyman Urkay, kongreye katılan 95 üyenin 72'sinin oylarını alarak 3. kez başkanlık koltuğuna oturdu. Daha önce 2012-13 ve 2016-18 yılları arasında Denizlispor'u yöneten Urkay, zor bir dönemde yeniden başkanlığa soyundu.

CAMİAYA UMUT VERDİ

Denizlispor'da başkan Urkay'ın listesi sadece 5 kişiden oluştu. Urkay'ın yanı sıra İbrahim Uluturhan, Mehmet Bayer, Taner Karaçay ve Mehmet Kabakçı yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Başkan Urkay, yeşil-siyahlı camiaya umut dolu mesajlar verdi. Urkay, "Denizlispor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz kulübün borçlarını azaltmaya ve transfer yasağını kaldırmaya geldik. Yönetim kurulunun üye sayısının az olduğu eleştirildi. Davet ettiğimiz birçok kişi teklifimizi kabul etmedi. Ancak en kısa sürede yönetim kurulu sayımızı 25'e çıkaracağız" dedi.

HOROZ'DA 3 İSİM DAHA VEDA ETTİ

BÖLGESEL Amatör Lig'e düşen Denizlispor'da ayrılıklar sürüyor. Yeşil-siyahlı kulübün altyapısından yetişen futbolculardan Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır ve Kemal Çetinkaya takımdan ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular. Zonguldakspor ile antrenmanlara çıkan Ramazan, "11 yıl önce bir hayalle kapısından girdiğim Denizlispor'dan bugün ayrılıyorum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, kulübün her bir çalışanına, yöneticilerimize ve başkanlarımıza, büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Bu sene 3. Lig'de mücadele edecek olan 3. Lig ekibi Galata ile anlaşan Yusuf Emre "Bu camianın bir parçası olmak gururdu" derken, Zonguldakspor'a giden Kemal ise antrenman fotoğraflarını paylaştı.