Nazillispor’a bahis ve şike şoku

2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Ege futbolunun köklü kulübü Nazillispor, şike yaptığı gerekçesiyle amatöre düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulüp, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan tartışmalı Ankaraspor maçı nedeniyle, "Müsabaka sonucunu etkilemesi" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Nazillispor'da yönetimi devretme çabasından sonuç alamayan Başkan Şahin Kaya, aylar süren belirsizlik sonrası transfer yapmaya başlarken, kulüp 1,5 yıl önce yaşanan şike iddiaları sonrası PFDK'ya verildi.

ÖMÜR BOYU MEN İDDİASI

Nazilllispor'da Başkan Kaya, yönetim, idareciler, kulübün antrenörleri, masörleri ve o maçta kadroda yer alan 21 futbolcunun 18'i şike suçlamalarıyla PFDK'da yargılanacak. FDT'nın 56'ncı maddesi müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilediğine hükmedilen kişilere sürekli hak mahrumiyeti, ihlalleri yapan kulüp yöneticileri ise kulüplere alt lige düşürülme cezası veriyor. Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasını yasaklayan 57'nci maddeye uymayanlara ise 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası çıkabiliyor.

"ŞİKE YAPACAK PARAMIZ YOK"

Ankaraspor ve Nazillispor arasında 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma o dönem tartışma yaratmıştı. Kendisi için sezonun son maçına çıkan Nazillispor'a ligde kalmak, Ankaraspor'a da Play-Off'u garantilemek için 1'er puan yeterken, karşılaşmada 90 dakika boyunca hiç şut atılmaması gündem olmuştu. Nazilli o puanla ligde kalırken, sezon sonunda rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şike iddiaları üzerine basın toplantısı düzenleyen Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, "Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama bir türlü anlam veremiyoruz" diyerek, Zonguldak Kömürspor'un rakiplere ve hakemlere teşvik primleri gönderdiğini ileri sürmüştü.