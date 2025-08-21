Zeytinköyspor BAL’dan çekildi

SÜPER Amatör Lig Play-Off grubunun son karşılaşmasında, lider Bağbaşı Zeytinköyspor, Şirinköy Stadında ki karşılaşmada Dokuzkavaklarspor'u, 4-1 yenerek daha öncede 1 sezon genç bir kadro ile mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmişti. Kulüp Başkanı Kenan Şenel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Zorlu bir sezonu şampiyon olarak tamamladık BAL'a çıktık. Bölgesel Amatör Lig'de de başarılı olmak için çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız" demişti ancak başkan Şenel'in evdeki hesap çarşıya uymadı. 3. Lig'den düşen Denizlispor ile birlikte, Yeşil Çivril Belediyespor ve Akkonakspor, TFF'ye 2025-2026 sezonu BAL'a katılım teminatını yatırırken, Bağbaşı Zeytinköyspor 100 bin TL nakit ve 400 bin liralık banka teminat mektubunu hazırlayamadığı için BAL'a katılamadı. Denizli'yi yeni sezonda 3 takım temsil edecek