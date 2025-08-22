Samsunspor koruyamadı: 2-1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Samsunspor, Panathinaikos'a konuk oldu. 5. dakikada Swiderski'nin ortasında Bakasetas'ın vole vuruşu Tomasson'a çarpıp kornere gitti. 22'de Pellistri'nin pasında Swiderski'nin yerden şutu defansa çarparak kaleci Okan'ı geçip kornere gitti.

BASKIYI KALDIRAMADILAR

İKINCI yarıya baskılı başlayan temsilcimiz aradığı golü buldu. 50'de Ntcham'ın sert şutunu kaleci Dragowski kornere çeldi. 51'de Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Tomasson'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 62'de Swiderski'nin kafa vuruşu direkten geri geldi. 66'da savunmanın uzaklaştıramadığı topa arka direkte Kyriakopoulos'un sert şutu ağlara gitti: 1-1. 74'te Tete'nin kullandığı kornerde Palmer-Brown'un kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

27 YIL SONRA AVRUPA

SAMSUNSPOR 27 yıl sonra bir Avrupa kupası maçına çıktı. Kırmızı-beyazlılar ilk uluslararası deneyimini 1987-1988 yılında Balkan Kupası'nı kazanarak yaşadı. UEFA organizasyonunda ilk mücadelesini ise 1997-1998'de İntertoto Kupası'nda vermişti. Samsunsporlular bu zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 400 kadar taraftar, takımlarını destekledi