Kocaelispor’da Tayfur’u kaptı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer döneminde önemli bir hamle yaptı. Yeşil-siyahlı kulüp, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl'ün transferi için siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren deneyimli oyuncu için yapılan resmi açıklamada sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu belirtildi. 32 yaşındaki Tayfur Bingöl, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor formasıyla etkili bir performans sergiledi. Toplamda 33 karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu, 5 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

GÖREV ADAMI

Asıl pozisyonu sağ bek olan oyuncu, sağ kanatta da oynuyor. Çok yönlü yapısıyla Kocaelispor'un elini güçlendirmesi bekleniyor. Takıma tecrübe katacak olan Tayfur Bingöl'ün, Körfez temsilcisine önemli katkılar sunması bekleniyor.