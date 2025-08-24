Kaf-Kaf potada Naumoski’yi kaptı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona yenilediği kadrosuyla giriş yapacak Karşıyaka, Türkiye'de basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski ünlü yıldız Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'yi transfer etti. Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 22 yaşında, 2.03 boyundaki Mike Naumoski, geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maçta süre aldı. Kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giyen genç oyuncu, Avrupa basketbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Takımla antrenmanlara çıkan Mike Naumoski, Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'ndaki sezon açılışına da katıldı. Naumoski, yeşilkırmızılıların 10'uncu dış transferi oldu.