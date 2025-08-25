Evin dünya şampiyonu

16-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda Urla'nın genç sporcusu Nilda Elvin Evin, büyük bir başarıya imza attı. Evin, U13 5.0 Altı Kızlar Dünya Birinciliğini kazanırken, aynı zamanda U13 Kızlar Dünya Üçüncüsü olarak kürsüye iki kez çıkmayı başardı. Bu sonuçla Urla'yı ve ülkemizi gururlandırdı.

Şampiyonada Türk sporcular şu dereceleri elde etti: Tuna Tekin - U13 Genel ve Erkekler Dünya İkincisi, Alp Kaya Akdağ - U13 Erkekler Dünya Üçüncüsü, Nilda Elvin Evin - U13 5.0 Altı Kızlar Dünya Birincisi ve U13 Kızlar Dünya Üçüncüsü, Bozok Balcı - U13 5.0 Altı Erkekler Dünya Birincisi, Poyraz Yetimler - U13 5.0 Altı Erkekler Dünya İkincisi, Elisa Özer - U13 5.0 Altı Kızlar Dünya Üçüncüsü. Türkiye Yelken Federasyonu, başarıda emeği geçen Kafile Başkanı Murat Şener'i, Milli Takım Antrenörü Piotr Nowacki'yi, Antrenör Batuhan Arslan'ı (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), ayrıca Geleceğim Sensin Projesi'nden Ozan Türker'i, sporcuların kulüplerini ve ailelerini tebrik etti.