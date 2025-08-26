12 Dev Adam’ın hedefi madalya

A Milli Basketbol Takımı, 26. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıllık madalya özlemine son vermeyi hedefliyor. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek. EuroBasket'e 25 kez katılan milliler, en iyi derecesini 2001'de elde etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001'de önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi. A Milli Takım, 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Türkiye, gümüş madalya aldığı bu organizasyonun ardından katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olamadı. 8 turnuvada ilk 8'e dahi giremeyen milliler, Polonya'da düzenlenen EuroBasket 2009'da 8. sırada yer aldı.