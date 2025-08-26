Türkiye Kupası 1. tur programı belli oldu

ZIRAAT Türkiye Kupası 1.eleme turunun programı belli oldu. 10 Ege takımının boy göstereceği Türkiye Kupası'nın 1. eleme turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 2-4 Eylül tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarda 3 Ege Derbisi heyecanı yaşanacak. Ege takımlarının eşleşmeler ve maçların oynanacakları tarihler şu şekilde: 2 Eylül Salı: 15.00: Bursa Yıldırım- Altay, 19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu, 3 Eylül Çarşamba: 15.00: Alanya 1221-Muğlaspor, 15.00: Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas, 19.00 Bornova 1877-Afyonspor, 19.00: Denizli İdmanyurduÜlkea Nazillispor, 19.00: Fethiyespor-Söke 1970.