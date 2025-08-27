Devler sahnede

LETONYA, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), bugün başlıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Letonya ile karşı karşıya gelecek. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Takım, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak. A Grubu'nda Türkiye ile Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek. Grupta bugün Çekya-Portekiz ve Sırbistan- Estonya maçları da oynanacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMIMIZ

12 Dev Adam'ın maç programı şu şekilde: 29 Ağustos Cuma: 14.45 Türkiye-Çekya, 30 Ağustos Cumartesi: 21.15 Türkiye- Portekiz, 1 Eylül Pazartesi: 14.45 Estonya-Türkiye, 3 Eylül Çarşamba: 21.15 Türkiye-Sırbistan. Gruplarını ilk dört arasında tamamlayan ülkeler, adını bir üst tur olan son 16 turuna yazdıracak. Organizasyonda son 16 turu ve final aşamalarına ise Riga ev sahipliği yapacak.

MİLLİLERİN KADROSU

A Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki kadromuz son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye geçti. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer. Milli takımın öne çıkan isimleri bu sezon NBA'de harika bir sezon geçiren Alperen Şengün, Efes Pilsen ile harika işlere imza atan Shane Larkin olarak göze çarpıyor.