16 salise için 1 yıl çalıştı, rekor kırdı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İZMİR'DE düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu 16 salise geliştirerek, 54,80'e çekmeyi başaran özel sporcu Aysel Önder, çalışmalarını sürdürüyor. Çocukluk döneminde konulan hafif mental retardasyon teşhisi sonrası 11 yaşında spora başlayan Aysel Önder, son yıllarda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirdi. 400 metre dünya, Avrupa ve paralimpik rekorunu elinde bulunduran Önder, İzmir'de 24-26 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait olan kadınlar dünya rekorunu ise 16 salise geliştirip 54,80'e çekmeyi başardı.
