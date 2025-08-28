Süper başlangıç

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başladı. Letonya'yı dış atışlara zorlayan Türkiye, pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Ev sahibi takım, moladan toparlanarak dönmesine rağmen serbest atış çizgisi ve dış atışlardan skor üretmeye devam eden milliler, 8. dakikada farkı 14'e çıkardı: 10-24. Kalan bölümde art arda hatalar yapan Türkiye karşısında 11-0'lık seri yakalayan Letonya, farkı 3'e kadar indirdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

İki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'er kez isabet bulduğu ikinci çeyrekte farkı açan Türkiye, soyunma odasına 47-39 üstün gitti. Üçüncü periyotta A Milli Takım, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen Türkiye, sahadan 93-73 galip ayrıldı. Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını yarın saat 14.45'te Çekya ile yapacak.

CEDİ OSMAN YILDIZLAŞTI

A Milli Erkek Basketbol Takımımızda Cedi Osman attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Başarılı basketbolcu, alınan galibiyette büyük pay sahibi olurken, attığı 20 sayı dışında 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı. NBA'de forma giyen yıldızımız Alperen Şengün 16 sayı kaydederken, 8 ribaund, 7 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. 12 Dev Adam'da Kenan Sipahi 19, Larkin 15, Şehmus 8, Furkan 5, Bona 4, Ercan 4 ve Ömer Faruk 2 sayıyla mücadele etti.