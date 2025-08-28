Süper başlangıç

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
A Milli Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası’na Letonya galibiyetiyle başladı. Euro Basket 2025 A Grubu ilk maçında 12 Dev Adam, ev sahiplerinden olan Letonya'yı 20 sayı farkla mağlup etti. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan milliler, ilk maçtan iddiasını kanıtladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başladı. Letonya'yı dış atışlara zorlayan Türkiye, pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Ev sahibi takım, moladan toparlanarak dönmesine rağmen serbest atış çizgisi ve dış atışlardan skor üretmeye devam eden milliler, 8. dakikada farkı 14'e çıkardı: 10-24. Kalan bölümde art arda hatalar yapan Türkiye karşısında 11-0'lık seri yakalayan Letonya, farkı 3'e kadar indirdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

İki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'er kez isabet bulduğu ikinci çeyrekte farkı açan Türkiye, soyunma odasına 47-39 üstün gitti. Üçüncü periyotta A Milli Takım, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen Türkiye, sahadan 93-73 galip ayrıldı. Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını yarın saat 14.45'te Çekya ile yapacak.

CEDİ OSMAN YILDIZLAŞTI

A Milli Erkek Basketbol Takımımızda Cedi Osman attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Başarılı basketbolcu, alınan galibiyette büyük pay sahibi olurken, attığı 20 sayı dışında 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı. NBA'de forma giyen yıldızımız Alperen Şengün 16 sayı kaydederken, 8 ribaund, 7 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. 12 Dev Adam'da Kenan Sipahi 19, Larkin 15, Şehmus 8, Furkan 5, Bona 4, Ercan 4 ve Ömer Faruk 2 sayıyla mücadele etti.

