Manisa’nın Ada İbik gururu

TRENDYOL 1'inci Lig'de yarın evinde Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde Ada İbik gurur yaşanıyor. Siyahbeyazlıların 16 yaşındaki stoper Ada İbik'in U19 Milli Takımı'na davet edilmesi camiaya gurur yaşattı. Manisa FK altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel kariyerine başlayan Ada, bu sezon ilk 3 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp Trendyol 1'inci Lig'de ilk kez forma giydi.

TEBRİK MESAJI YAYIMLANDI

GÖSTERDİĞİ başarılı performansla U16 ve U17 Milli Takımı'ndan U19'a terfi eden genç savunmacı Ada İbik için siyah-beyazlı Manisa temsilcisi de sosyal medya hesaplarından bir tebrik mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Ada İbik, U19 Milli Takımımızın 1-9

Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ada İbik'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.