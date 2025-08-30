Devler tam gaz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya'yı 92-78 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve bu bölümü 45-37 üstün tamamladı.

CEDİ VE ALPEREN SAHNEYE ÇIKTI

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren Milliler, son bölüme 72-62 önde girdi. Son periyotta Alperen'in etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, maçı 92-78 kazandı.