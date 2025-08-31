Menemen FK direnemedi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Yeni Mersin İY'nu 4-1 mağlup eden Menemen FK, bu sezonki ilk iç saha maçında Arnavutköy Belediyespor'a mağlup oldu: 0-3. Rakibi karşısında istediklerini yapamayan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk mağlubiyetini aldı. Müsabakaya oldukça hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada Aykut Emre Yakut'un asistinde Hüseyin İkiz'in golüyle müsabakada 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 Arnavutköy Belediye üstünlüğüyle sonlandı. İkinci yarıda eşitliği sağlamak için daha açık bir oyun oynayan İzmir ekibi ikinci golü ağlarında buldu. 63'te ilk golün sahibi Hüseyin bu kez asisti yaparken, Atalay Yıldırım farkı ikiye çıkaran isim oldu: 0-2. 90'da Arnavutköy Belediye'de sahneye çıkan Emre Öztürk müsabakanın skorunu ilan eden isim oldu: 0-3.