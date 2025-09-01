Milli heyecan

A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol takımlarımız bugün birbirinden zorlu müsabakalara çıkacak. 12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında bugün Estonya ile karşı karşıya gelecek. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

SULTANLAR'IN HEDEFİ ÇEYREK FİNAL

Filenin Sultanları ise Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda bugün Slovenya ile mücadele edecek. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak kritik mücadele saat 16.30'da başlayacak. Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 karşılaşmasını da da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek. D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.