Devler 4 köşe

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında karşılaştığı Estonya'yı 84-64'lük skorla mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13'lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine üstün oyununu devam ettiren Türkiye, soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden 84-64'lük skorla galip ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN YILDIZLAŞTI

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya'da ise Kristian Kullamae'nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi. 12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.