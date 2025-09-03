Devler zirve aşkına

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sırbistan'dan da gruptaki son müsabakaya yenilgisiz geldi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ayyıldızlar, bu maçtan galip ayrılıp, son 16 turuna lider olarak kalmak istiyor. Türkiye ile Sırbistan, bugüne kadar 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, 15 defa da mağlup oldu. İki ülke son olarak 14 Kasım 2022 tarihinde FIBA Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'da karşılaşırken, milliler 77-76'lık skorla mağlup oldu.

EN BÜYÜK KOZUMUZ ALPEREN

AVRUPA Şampiyonası'nda A Milliler, 91.0 sayı, 39.0 ribaund ve 22.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Sırbistan ise 86.0 sayı, 41.8 ribaund ve 26.0 asit ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlıların en büyük kozlarından biri olan Alperen Şengün, 20.0 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Sırbistan'da da Nikola Jokic 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.