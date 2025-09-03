Göztepe ve İzmir BŞB anlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı 2025-2026 sezonunda İzmir'in en köklü camialarından olan Göztepe'nin hentbol takımı ile 1'inci Lig'de güçlerini birleştirdi. Son yıllarda Göztepe'nin olimpik branşlarda önemli bir gelişme göstermesi ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in amatör branşları futbolun profesyonel şirket yapısından ayırarak yeniden yapılandırması spor kamuoyunda çok takdir toplamıştı. Göztepe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025-2026 sezonunda Hentbol ve Su Topu Kadın branşında güçlerini birleştirerek lige katılma kararı aldı. Takımların Göztepe adı ve arması ile yarışacağı ve formasının tanıtım bölümlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yazacağı öğrenildi.