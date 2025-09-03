Santarelli: Savaşacağız

FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli konuştu. Slovenya karşısında iyi mücadele ettiklerini aktaran Santarelli, "Çok mutluyum çünkü 3-0 gibi bir sonuç Slovenya'nın seviyesindeki bir takıma karşı hiç kolay değil. Sonuç önemli değil, önemli olan kazanmak. Ancak benim için 3-0 olursa daha da iyi çünkü oyuncuların enerjisini farklı yönetebilirim. Bugün önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık" diye konuştu.

Organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacaklarını hatırlatan Santarelli, "Onlara çok saygı duyuyoruz. ABD, gerçekten çok güçlü. İnanılmaz oyuncuları var. Bu sezon geçmişe kıyasla çok değiştiler ama biz onları yenebileceğimizi biliyoruz. Bundan eminiz. Bazı noktalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor ama savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN ZOR MAÇLARINDAN BİRİYDİ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Slovenya'yı yenerek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Cansu Özbay, duygusal bir konuşma yaptı. Gözyaşlarını zor tutan Cansu Özbay, "Hayatımın en zor maçlarından birini oynadım çünkü en yakın arkadaşımın babası vefat etti. Bu maçı Vedat amca için oynadım. Burada oynayacağım tüm maçları O'nun için, Sıla için, Selin için oynayacağım" dedi.