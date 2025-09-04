Zaferle başlayın

Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri macerasına bugün start veriyor. Ay-yıldızlı ekibimiz E Grubu ilk maçında bugün Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak. Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek. Grubun diğer maçında 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-Off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak. Ekibimiz, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

GÜRCİSTAN İLE 7. MAÇIMIZ

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçındaki rakibi Gürcistan ile bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Türkiye ile Gürcistan son maçlarını geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynadı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan grup karşılaşmasını ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.