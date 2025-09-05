12 Dev Adam şov yaptı

EUROBASKET 2025 A Grubu son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaparak grubunu namağlup lider olarak tamamladı. Spor dünyasında ve medyada geniş yankı uyandırmasının yanı sıra Alperen ile Jokic arasındaki mücadelenin ön plana çıktığı maçın sonucuyla, millilerin son 16 turundaki rakibi İsveç oldu.

Milli yıldızlarımız Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman gösterdikleri performansla galibiyetin mimarları oldular. NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen müsabakayı 28 sayı 13 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Anadolu Efes formasını senelerdir başarıyla terleten Shane Larkin, 23 sayı, 2 ribaund, 9 asist ve 1 top çalmayla galibiyette büyük rol oynadı.

NBA'DEN ALPEREN'E ÖVGÜ

Yunan ekibi Panatiakos'ta oynayan Cedi Osman ise 16 sayı, 1 ribaund ve 2 asistle forma giydi. Öte yandan Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) resmi internet sitesinin ana sayfadan paylaştığı haber, "Şengün Türkiye'yi Sırbistan karşısında zafere taşıdı" başlığıyla sunuldu. Site haberinde şu ifadelere yer verdi: "İki yenilgisiz takımın zirve mücadelesinde gözler Alperen Şengün ve Nikola Jokic'teydi. Houston Rockets pivotu Şengün, Türkiye'ye 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle galibiyeti getirdi.