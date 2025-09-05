Bizim çocuklar iyi başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında 3-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi. 3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 10. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası dışında kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Arda'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 24. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı çıktı. 41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan yapılan ortada arka direkte Lochosvili'nin şutu yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık üstünlüğümüzle geçildi.

ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUDUK

52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti: 0-3. 63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı: 1-3. 71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi. 84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu: 2-3. Türkiye sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlamasını bildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

KARŞILAŞMAYA yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, maçın 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Barış'ın, oyuna girdikten yaklaşık 4 dakika sonra Kochorashvili'ye yaptığı sert müdahale sonrası VAR, potansiyel kırmızı kart nedeniyle devreye girdi. Pozisyonu izleyen hakem Massa, Barış Alper'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

5 İSİM KADRODA YER ALMADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, beklenene yakın bir kadro ile takımını sahaya sürerken, Gürcistan karşılaşmasının maç kadrosunda 5 isim yer almadı. Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü. Aday kadroda bulunan Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül karşılaşma kadrosunda kendisine yer bulamadı.

KAPTAN HAKAN'DAN İDDİALARA YANIT

HAKAN Çalhanoğlu, Kerem, Abdülkerim ve Yunus'un aralarının bozuk olduğu iddialarına birbirlerine sarılarak cevap verdi. Çalhanoğlu, "Yunus da yanımda, gözü morarmadı. Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim. Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" dedi.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu