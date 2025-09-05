Sultanlar’dan müthiş zafer

2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan dördüncü ve son takım Türkiye oldu. ABD karşısında karşılaşmadan 25-14, 22-25, 14-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip ayrılan Filenin Sultanları adını tarihinde ilk kez yarı finale yazdırdı. Zorlu karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, seti 25-14 kazanıp maçta 1-0 öne geçti. İkinci setin başında file üstünde adeta kuş uçurtmayan millilerimiz, ilk sete göre daha iyi organize olan ABD'nin seti 25-22 kazanmasına engel olamadı: 1-1. Üçüncü sette daha düzenli bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, maça ağırlığını iyice koyarken, seti 25-14 kazanıp maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

FIRSAT VERMEDİK

BÜYÜK heyecanın yaşandığı son sette 25-23'ü bulan A Milli Kadın Voleybol Takımımız karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Filenin Sultanları bu sonuçla tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde yarın saat 11.30'da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

RAKİBİMİZ FERHAT AKBAŞ'LI JAPONYA

ABD karşısında kritik müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırırken, yarı finaldeki rakibimiz Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya oldu. Türk çalıştırıcı Akbaş yönetiminde Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Japonya, çeyrek final maçında güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.