İzmir’in gururları

ANADOLU Yıldızları Ligi'nde, İzmir takımı olarak yarışan artistik cimnastik minikler takımı Beril Kara, Elis Kolukısa, Dila Dereboylu, Melek Alya Tezel ve Öznur Karasoy, Türkiye Şampiyonu oldu. Bolu'daki finallerde İzmir takımı birinci olurken, bireyselde Beril Kara birinci, Melek Alya Tezel'de ikinci oldu. İzmir'de düzenlenen çeyrek finalde birinci olan İzmir takımı, Bursa'daki yarı finalde de birinci olmuştu. İzmir'i tüm Anadolu ligi artistik cimnastik müsabakalarında başarıyla temsil eden sporcular, başarılarına yenilerini eklemek istediklerini dile getirdiler.