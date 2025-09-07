Ghezzal, Lyon’a döndü

LYON, son olarak Süper Lig'de forma giymiş sürpriz bir ismi transfer ettiğini duyurdu. Lyon, son olarak ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. OETL'de yer alan habere göre ise Lyon, Cezayirli yıldıza aynı zamanda kulüp bünyesinde kariyer sonrası için de proje sundu. Haberde 33 yaşındaki kanadın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı ise belirtildi. Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017'de ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl aranın ardından geri döndü.