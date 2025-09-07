  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor O kupayı istiyoruz

O kupayı istiyoruz

Şimdi geriye sadece bir maç kaldı. Bugün saat 15.30’daki İtalya maçını kazanıp altın madalyaya ulaşmayı hedefliyoruz.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

O kupayı istiyoruz

TAYLAND'DA düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan bugün kupa ve altın madalya bekliyoruz. Saat 15.30'da başlayacak Türkiye-İtalya mücadelesi TRT-1'den naklen ekranlara gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. İlk günden beri söyledim: Biz biraz çılgınız. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz." derken Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA