O kupayı istiyoruz

TAYLAND'DA düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan bugün kupa ve altın madalya bekliyoruz. Saat 15.30'da başlayacak Türkiye-İtalya mücadelesi TRT-1'den naklen ekranlara gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. İlk günden beri söyledim: Biz biraz çılgınız. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz." derken Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım" dedi.