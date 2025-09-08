Milliler dağıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında İspanya karşısında farklı mağlup oldu. 6. dakikada Williams'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Pedri düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11'de kullanılan kornerde Huijsen'in şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 14'te Yamal'ın şutunda kaleci Uğurcan topa sahip oldu. 22'de Nico Williams'ın pasıyla topla buluşan Oyarzabal, uygun durumdaki Merino'yu gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-2. 28'de Yamal'ın ara pasına hareketlenen Nico Williams'ın şutunda Uğurcan açıyı daraltıp topu aldı. 45+1'de Oyarzabal ile verkaç yaparak ceza sahasında son çizgiye kadar inen Pedri topu içeri çıkardı. Merino, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

İkinci yarıda millilerimizin tutuk oyunu sürerken, İspanyollar ise gollere devam etti. 53'te Yamal'ın asistinde Ferran Torres yerden sert bir vuruşla ağları buldu: 0-4. Bu golden 4 dakika sonra sağ kanattan ilerleyen Yamal, pasını Merino'ya çıkardı. Merino'nun uzaktaş sert plasesi köşeden ağlarla buluştu: 0-5. 62. dakikada İspanya'nın hızlı kontra atağında Oyarzabal'ın pasında Pedri'nin şutu ağlara gitti: 0-6. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 0-6 sona erdi.

MONTELLA İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. İtalyan hoca, ayyıldızlı takımı Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem ilk 11'iyle sahaya sürdü. Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz maç kadrosunda yer almazken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

KONYALI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Konyaspor'un Nalçacılılar Taraftar Grubu üyeleri, müsabaka öncesinde kale arkası tribününde Gazze'ye destek koreografisi yaptı. Karpuz şeklindeki koreografinin üzerinde "Refah sınır kapısını açın, gözler Sumud Filosu'nda" yazdı. Nalçacılılar Taraftar Grubu, müsabaka öncesinde de stat çevresinde ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail'i protesto etti. Sloganlar atan taraftarlar, Gazze'deki şehit çocukları anmak için çift başlı kartal heykeli önüne çocuk ayakkabısı bıraktı. Taraftarlar, ayrıca A Milli Takım otobüsünün stada gittiği yolun güzergahında uzun bir Filistin bayrağı açtı.