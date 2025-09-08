Teşekkürler Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile başa baş bir oyun sergilemesine rağmen 3-2 mağlup olarak Dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya aldı. Mücadeleye her iki takım da iyi başlarken, setin ilk bölümü 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından iki sayılık seri yakalayan İtalya, 8-6 öne geçti. Seriye aynı şekilde karşılık veren milliler, 8-8'de eşitliği sağladı.

Setin ortalarında da eşitlik (15-15) bozulmazken, 20'li sayılara (20-19) ilk ulaşan takım Türkiye oldu. Egonu'nun servis turunda öne geçmeyi başaran İtalya, ilk seti 25-23 önde bitirdi: 0-1.

HEYECAN TAVAN YAPTI

İkinci sete etkili başlayan Milliler, setin başlarında 8 sayılık (10-2) fark yakaladı. Ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve 1-1 eşitliği sağladı. Üçüncü setin başlarında iyi defans yapan İtalya, 4 sayılık (2-6) fark yakaladı. Setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, son ana kadar çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette milli takım, başından sonuna kadar iyi oynadığı bu bölümü 25-19 önde bitirdi ve durumu 2-2 yaptı. Karar setinin başı 4-4 eşitlikle geçildi. Melissa Vargas ile sayılar bulan Türkiye, 2 sayı (6-4) öne geçti. Toparlanan İtalya, 10-8 öne geçtiği sette hata yapmadı ve seti 15-8 kazanınca 3-2 yenilerek Dünya ikincisi olduk.

BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN

TAYLAND'DA düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçtan sonra kaçan kupa sonrası büyük üzüntü yaşasa da Kaptan Eda Erdem Dündar'dan takıma tam destek geldi. Eda, "İçim buruk. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz" derken takımımızın etkili isimlerinden Gizem Örge, "Kıran kırana bir maç olmasına rağmen kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Ama aynı zamanda mücadelemiz nedeniyle gururluyuz" dedi.

Bu arada takım kaptanı Eda Erdem, üstün performansıyla turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.

Diğer yıldız oyuncu Melissa Vargas ise en iyi pasör çaprazı seçilirken, aynı zamanda turnuvada en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "A Millî Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

İTALYA KUPA SEVİNCİ YAŞADI

FİNALDE A Milli Voleybol Takımımızı 3-2 mağlup eden İtalya Milli Takımı, son setin ardından büyük sevinç yaşadı. Birincilik kürsüsüne çıkan İtalya, kupanın sahibi olurken 35 maçlık galibiyet serisini de 36'ya çıkarttı.