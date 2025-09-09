Sultanlar yurda döndü

DÜNYA Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale kalan ancak güçlü rakibi İtalya'ya yenilerek gümüş madalya kazanan Türkiye A Milli Voleybol Takımı dün yurda döndü. Bangkok'taki yorucu maratonu gururla noktalayan Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı'nda şampiyon gibi çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takımın ortaya koyduğu mücadele ile tarihe geçtiğini belirterek, "Bu güzel ve tarihi günde bu başarıyı elde eden takımı karşılamaya gelen siz dostlarımız hoş geldiniz. 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı. Tarihinde ilk kez gümüş madalyayla kürsüde yer aldı. Bu takıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Takım kaptanı Eda Erdem, "Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Ben inanıyorum bu takımın önü çok açık" ifadelerini kullanırken Başantrenör Daniele Santarelli de, "3 senedir beraber çalıştığımız herkesle harika işler çıkarttık" diye konuştu.