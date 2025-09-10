Filede 9 Eylül ruhu

İZMİR'İN güçlü voleybol kültürünü temsil eden Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka Spor Kulübü kadın voleybol takımlarının sporcuları, İzmir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümünde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda file önünde buluştu. Aras Kargo Spor Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, kadın voleybol takımlarından sporcuların yer aldığı karma kadrolar sahaya çıkarak barış ve dostluk mesajı verdi. Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden biri olan 9 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü, kulüpler arası dayanışmayı ve kadın voleybolunun İzmir'deki yükselen değerini ortaya koydu.

'TEK RUH, TEK TAKIM'

ETKİNLİĞİN aynı zamanda İzmir'in kurtuluş coşkusunu paylaşan birlik ve beraberlik ruhunun yansıması olduğunu belirten Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, 'Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül' sloganıyla gerçekleşen buluşmanın, kentin farklı renklerini aynı sahada buluşturarak sporun ve Cumhuriyet değerlerinin bir arada yaşatılması açısından gurur verici bir tablo oluşturduğunu belirterek, "Bu tarihi günün beraberlik içinde kutlanması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten onur duyuyoruz. İzmir her zaman kurtuluş ruhunu hatırlatan, herkesi bu ruh etrafında kenetleyen çok özel bir şehir. İzmir'in köklü kulüplerindeki değerli kadın voleybolcuların, kurtuluş gününe özel ilk kez karma takımlar halinde sahaya çıkması, bu birliktelik ruhunu çok daha güçlü kıldı" diye konuştu.

NESLİHAN DEMİR ETKİNLİĞE RENK KATTI

PARKEDE, Türk bayrağı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini açan sporcular, daha sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Takımların başantrenörleri de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. Konuşmaların ardından 5 kulüpten oyuncular, 2 takımla sahaya çıktı ve dostluk maçı yaptı. Eski milli voleybolcu Neslihan Demir de karma takımda oynadı.