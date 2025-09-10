Helal olsun size

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor. Milli takım, Avrupa Şampiyonası Yarı Finali'nde dün Polonya'yı da 91-77 yenerek 24 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi. Son 16 Turu'nda İsveç'i devirerek adını çeyrek finale yazdıran ay-yıldızlılar, Polonya galibiyetiyle Avrupa'nın son 4 takımı arasında yer alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmaya kötü başlayan Milliler, ilk iki dakikada 5-1 geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Türkiye, Alperen ve Larkin ile bulduğu sayılarla önce eşitliği yakaladı, ardından öne geçmeyi (7-5) başardı. Karşılıklı basketlerle kıran kırana geçen ilk çeyreğin son saniyesinde Adem Bona smacıyla skora denge getirdi: 19-19.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARKI AÇTI

İkinci periyota müthiş başlayan Milli Takım, ilk üç dakika içinde farkı 5 sayıya kadar (24-19) çıkardı. Alperen ve Larkin'in isabetli sayılarıyla rahatlayan Türkiye, 10 sayı öne geçti: 29-29. Kırmızı-beyazlılar, rakibine farkı kapatma şansı vermedi ve ilk yarıyı 46-32 önde kapattı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Milli Takım, bitime 3 dakika kala 61-40 öne geçti. Ayyıldızlılar, son çeyreğe 65-50 önde girdi. Milli Takım son periyotta da hata yapmadı. Maçın yıldızı Alperen Şengün, Larkin ve Furkan son çeyrekte de sahneye çıkarken Milliler, karşılaşmayı 91-77 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

ALPEREN ŞENGÜN TRİPLE-DOUBLE YAPTI

AY-YILDIZLILARDA; Polonya karşısında 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Polonya karşısında sergilediği bu performansla EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu. Milliler'de Şehmus Hazer ve Shane Larkin 13'er sayı, Kenan Sipahi 11 sayı, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani de 10'ar sayı kaydetti. Polonya'da ise Jordan Loyd ve Mateusz Ponitka'nın 19'ar sayılık performansları galibiyete yetmedi

TARİHİ BAŞARI YAKALADI

EUROBASKET 2025 çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşadı. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'in final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar ayrıca 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak rekor kırdı. EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazanmıştı. Milliler dün Polonya'yı yenerek 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yaparak 68 yıl sonra müthiş bir galibiyet serisi yakaladı. Çeyrek finale yükselen Almanya'nın bugün Slovenya'ya yenilmesi halinde Türkiye, organizasyonda en çok galibiyet serisi yakalayan ekip olacak.

ORTALAMALARDA DA ZİRVEDE

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise 2. (112.7) sırada yer aldı.