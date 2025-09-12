12 Dev Adam finalde! 24 yıl sonra tarih yazdık

KARŞILAŞMAYI BAKAN BAK DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan-Türkiye maçını saha kenarından takip etti. Millilerin son 16 turu ve çeyrek final maçlarını da izleyen Bakan Bak, karşılaşmadan önce Arena Riga'nın dışında Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Karşılaşmayı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.