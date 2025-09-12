12 Dev Adam finalde! 24 yıl sonra tarih yazdık

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün 5''i ile başladı.
26 SAYILIK FARKLA KAZANDIK
Hem hücum hem savunmada etkili bir maç çıkartan ay-yıldızlılar, mücadeleyi 94-68 kazanarak adını finale yazdırdı.
24 YIL SONRA BİR İLK
Böylelikle 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı başardı. Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti.
RAKİBİMİZ ALMANYA
Milliler turnuvanın finalinde, Finlandiya'yı 98-86 ile geçen Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Dev karşılaşma 14 Eylül pazar günü, saat 21.00'de oynanacak.
KARŞILAŞMAYI BAKAN BAK DA İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan-Türkiye maçını saha kenarından takip etti. Millilerin son 16 turu ve çeyrek final maçlarını da izleyen Bakan Bak, karşılaşmadan önce Arena Riga'nın dışında Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Karşılaşmayı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.