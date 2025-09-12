Yeni bir destan zamanı

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün tarihi bir maça çıkacak ve final bileti almak için Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Ay-yıldızlılar rakibini mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak. Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti. Ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda finalde bugün saat 17.00'de oynanacak Almanya-Finlandiya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Devler şampiyonada tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek. A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı. Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı. Yarı finalde gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak. Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak. Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

CEDİ OSMAN BELLİ DEĞİL

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor. Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, maça yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos'tan 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek. Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, başantrenörlerine karşı parkeye çıkacak.