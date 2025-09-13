Alperen Şengün'ün Yunanistan zaferi sonrası "deniz" göndermesi olay oldu! Yunanlar çıldırdı...

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti. Milliler, bu zaferle, 24 yıl sonra finale yükselme başarısı elde etti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Yunanistan zaferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"
Şengün, IG hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" ifadelerini kullandı. Alperen Şengün'ün paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Alperen Şengün'ün Yunanistan zaferi sonrası "deniz" göndermeli paylaşımı...