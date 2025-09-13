Eze eze finaldeyiz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Milliler, Ercan Osmani'nin 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında biraz toparlanan Yunanistan, Türkiye'nin baskısına karşılık veremedi. Yunanistan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 18. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 24-45. A Milli Takım, soyunma odasına 49-31 üstün gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BIRAKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı.

50 YIL SONRA GELEN ZAFER

Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, yalnızca bir final bileti değil, aynı zamanda yarım asırlık bir hasretin sona ermesiydi. Türkiye, EURO Basket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti. O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı. Yılların özlemini dindiren bu kritik zafer, Türkiye Basketbol tarihine altın harflerle geçti.

TRİBÜNLER DOLUP TAŞTI

A Milli Basketbol Takımımızı vatandaşlarımız zorlu Yunanistan maçında yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve Letonya'ya yakın ülkelerden Riga'ya

çıkarma yapan vatandaşlarımız kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın çağrısı sonrası Letonya'ya ek seferler düzenleyen havayolu şirketlerinin biletlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımız millilerimizi coşkuyla destekledi. Müsabaka boyunca hiç durmadan ay-yıldızlıları destekleyen vatandaşlarımız, söyledikleri marşlarla milli oyuncularımızı ateşledi. Maçın ardından basketbolcularımız tribünlere giderek kendilerini desteklemeye gelen vatandaşlarımızla doyasıya galibiyeti kutladı.

İLK FİNALİST ALMANYA

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (Euro- Basket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Almanya, Finlandiya karşısında oyunu domine etti. Almanya ilk periyodu 30-26 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı artıran Almanya devreyi 61-47 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Panzerler, son bölüme 81-73'lük avantajla girdi. Dördüncü çeyrekte Finlandiya elinden geleni yapsa da Almanya maçı 98-86 kazandı. Almanya'da Schöder 26 sayıyla en skorer ismi oldu.

CEDİ OSMAN OYNADI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşan A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, ilk 5'te sahaya çıktı. Türkiye'nin çeyrek finalde Polonya ile oynadığı müsabakada sakatlanan Cedi Osman, ilk 5'te yer aldı. Bacağındaki kemik ödemi nedeniyle tedavi gören 30 yaşındaki basketbolcu, Polonya müsabakasının ardından gerçekleştirilen ilk 2 antrenmana katılamamıştı. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, bugün yapılan son idmanda yer alan Cedi'ye ilk 5'te görev verdi.