Karşıyaka doludizgin

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda yaptığı takviyelerle baştan aşağı yenilenen Karşıyaka, Makedonya'daki kampını mutlu bitirdi. Yeşil-kırmızılılar bu ülkede oynadığı üçüncü hazırlık maçını da kazanarak dikkat çekici bir grafiğe imza attı. Makedonya'da katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nda ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74, ikinci sınavında Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı kazanan Karşıyaka, son maçında TFT ile karşılaştı.

RİCKY TARRANT 21 SAYI ATTI

Kaf-Kaf TFT'yi de 86-60'lık bir skorla mağlup etmeyi başarırken takımın yeni yabancılardan Ricky Tarrant 21 sayı, Michael Moore 17 sayı, Charles Manning 10 sayı attı. İzmir temsilcisi bugün ise evindeki taraftara açık ilk özel maçında bir başka Ege temsilcisi Manisa Basket'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçın bilet fiyatları 200 TL olarak açıklandı.