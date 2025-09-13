Koç’tan dobra dobra

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı bir canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu. Seçim, transfer dönemi, teknik direktör olmak üzere birçok konuya değinen Koç, orta saha takviyesinin devre arasına kaldığını belirtti. Başkan Koç, "8 numara için bir haftadır çalışıyoruz. Çok genç, 22-23 yaşlarında müthiş potansiyel. Ancak pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremedik. Son dakikaya kadar her şey olabilir ama olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullanırken, listede yer alan Real Madrid oyuncusu Ceballos'la ilgili de konuştu. Koç, "Ceballos'u istiyorduk. Başkana seçim kazandıracak bir transfer. Maliyetinden dolayı tercih etmedik. Bu kadro bizi devre arasına kadar götürecek bir kadro. Devre arasında 8 numara getireceğiz" dedi. Ederson ile ilgili de konuşan Koç, "Ederson'u 3 saatte bitirdik. Manchester City satmıyordu, Galatasaray da bitiremiyordu. Biz girdik ve çözdük. Jorge Mendes 'Oyuncu Fenerbahçe'yi istiyor' dedi. 3 saat sürdü bitirmemiz" şeklinde konuştu.

"BELKİ FİNAL DE GÖRÜRÜZ"

Sarı-lacivertlilerin yeni çalıştırıcısı Tedesco ile ilgili de konuşan Ali Koç, esnek oyun anlayışı, taktiksel konularda alternatifli aksiyonları ve ilk senesinde takıma büyük etki yapması nedeniyle Tedesco'yu seçtiklerini ifade etti. Koç, "Modern futbolu yansıtan profillerinden bir tanesi. Bireysel performansları geliştiriyor. Sunumlarda da bizi etkiledi" dedi. Koç, sezon hedeflerini de açıkladı. Başkan Koç, "Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupasında yarı final hedef belirledik. Belki Tüpraş Stadyumu'nda final de görürüz" şeklinde konuştu.