  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, ligin 5. haftasında Metalist 1925 ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından adeta çılgına döndü. Takımının 85. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırmasına büyük tepki gösteren Turan "Bugün taraftarımızı güzel bir oyun ve galibiyetle mutlu edemediğimiz için üzgünüm ve özür diliyorum. Hakemin özellikle golle ilgili kararı utanç vericiydi." dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 5. haftasında Metalist 1925 ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bondarenko'nun 22. dakikasında penaltıdan attığı golle öne geçen Shakhtar, mücadelenin ilk yarısın önde kapattı.

Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

SON ANLARDA YIKILDI

Maçın son bölümüne önde giren Arda Turan'ın öğrencileri, 85. dakikada Ivan Kalyuzhnyi'nin golüne engel olamadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

HAKEM TEPKİSİ

38 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamalarda mücadelenin hakemi Oleksiy Derevinskyi'yi hedef alan sert ifadelerde bulundu. Taraftara teşekkür eden ve yedikleri golde ofsayt olduğu yönünde itirazları olan Turan, "Taraftarlara buraya gelip bizimle olmak için zaman ve fırsat bulabildikleri için minnettarım."

Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

Bugün onları iyi bir oyun ve olumlu bir sonuçla memnun edemediğimiz için çok üzgünüm, bu yüzden özür dilemek istiyorum."

"UTANç VERİCİ"

"Bugün onları memnun edemediğimiz için gerçekten üzgünüm. Hakemin özellikle golle ilgili bugünkü kararının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, devam edelim" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA