Arda Turan maç sonu adeta çılgına döndü: Utanç verici

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 5. haftasında Metalist 1925 ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bondarenko'nun 22. dakikasında penaltıdan attığı golle öne geçen Shakhtar, mücadelenin ilk yarısın önde kapattı.
SON ANLARDA YIKILDI
Maçın son bölümüne önde giren Arda Turan'ın öğrencileri, 85. dakikada Ivan Kalyuzhnyi'nin golüne engel olamadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
HAKEM TEPKİSİ
38 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamalarda mücadelenin hakemi Oleksiy Derevinskyi'yi hedef alan sert ifadelerde bulundu. Taraftara teşekkür eden ve yedikleri golde ofsayt olduğu yönünde itirazları olan Turan, "Taraftarlara buraya gelip bizimle olmak için zaman ve fırsat bulabildikleri için minnettarım."
Bugün onları iyi bir oyun ve olumlu bir sonuçla memnun edemediğimiz için çok üzgünüm, bu yüzden özür dilemek istiyorum."
"UTANç VERİCİ"
"Bugün onları memnun edemediğimiz için gerçekten üzgünüm. Hakemin özellikle golle ilgili bugünkü kararının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, devam edelim" dedi.