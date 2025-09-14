Karşıyaka doludizgin

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür yönetiminde baştan aşağı yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Karşıyaka, ikinci haftada grubunun iddialı ekiplerinden Kütahyaspor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan yeşil-kırmızılı ekip, Alpay Eroğlu'nun kaydettiği golle 7. dakikada öne geçti. Oldukça sert geçen ilk yarıda iki ekipten de ikişer futbolcu sarı kart görürken, başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi pozisyonlar bulmaya başladı. 51'de Ahmet Teker'in golü skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golden sonra iki teknik adam da oyuna müdahale etti. Beraberlik golünü yedikten sonra toparlanan Kaf-Kaf, rakip kalede önemli pozisyonlar buldu ve 79. dakikada Onur İnan'ın ayağından bulduğu golle tekrar öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda ev sahibinin çabaları sonucu değiştirmedi ve İzmir ekibi maçı 2-1 kazandı. Karşıyaka bu galibiyetle ilk 2 haftayı kayıpsız geçen ilk ekip oldu ve puanını 6 yaptı.