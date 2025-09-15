Buse ve Büşra’dan gümüş madalya

DÜNYA Boks Şampiyonası'nda başarıyla mücadele eden milli boksörlerimizden iki gümüş madalya geldi. İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile karşılaştı. Rakibine 5-0 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz Çakıroğlu, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.

İRLANDALI RAKİBE YENİLDİ

Kadınlar 75 kiloda ise milli sporcu Büşra Işıldar gümüş madalya kazandı. Şampiyonanın son gününde kadınlar 75 kiloda milli boksör Büşra Işıldar, şampiyonluk müsabakasına çıktı. Işıldar finalde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi. Rakibine 5-0 kaybeden Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu. Boksörlerimize Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan tebrik geldi.

Bakan Bak tebrik mesajında, "İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş'ı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen madalyalarda emeği bulunan milli sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.