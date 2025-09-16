Gurur tablosu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olan A Milli Basketbol Takımı, tüm Türkiye'nin ve Avrupa'nın takdirini topladı. Euro- Basket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

TÜRKİYE'YE GENİŞ YER AYIRDILAR

Büyük heyecana sahne olan EuroBasket 2025 finali Avrupa medyasında geniş yer buldu. Alman Spor1 spor kanalı "Çılgınlık!

Almanya altın madalya kazandı." başlığını kullanırken maç için, "Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da yanıt verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı" ifadelerini kullandı.

Spox, "Almanya, nefes kesen maçta Türkiye'yi mağlup etti. Alperen Şengün başkentinde neredeyse durdurulamazdı" derken, Mundo Deportivo da "Almanya ve Türkiye arasında sıra dışı bir mücadele vardı" dedi. İtalyan La Gazetta Della Sport ise, "Final çok üst düzey ve her zaman dengeliydi.

Son dakikalarda Alperen Şengün iki önemli şutu kaçırdı, Schröder belirleyici basketleri buldu" ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA ŞAMPIYONU OLACAĞIZ"

Şampiyonanın oynandığı Letonya'nın başkenti Riga'dan dün yurda dönen A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman çarpıcı açıklamalar yaptı. Ataman, "Müthiş bir turnuva geçirdik. İnanılmaz galibiyetler aldık. Tarih şampiyonları yazıyor.

Bir gün bu takım Avrupa şampiyonu da olacak. Şimdilik ikinci sıradayız. Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama gerçek şampiyon da olacağız. Buna çok yaklaştık.

Önümüzde dünya şampiyonası var.

Avrupa şampiyonluğunu alamadık, bakarsınız Dünya Şampiyonluğu'nu alırız" dedi.

YURDA DÖNEN MİLLİLERE COŞKULU KARŞILAMA

A Milli Basketbol Takımı, yurda dönüşte coşkuyla karşılandı. Takımı çiçeklerle karşılayan heyette yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz" dedi. Başantrenör Ergin Ataman "Gümüş madalya büyük başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık" derken, milli basketbolcu Alperen Şengün de, "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Genç bir takımız ve sözümüzü tutacağız" diye konuştu.

SPOR CAMİASI DA TEŞEKKÜR ETTİ

TÜRKIYE Futbol Federasyonu ve başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiası da bu büyük başarıyı kutladı. F.Bahçe'nin paylaşımında "Avrupa ikincisi olan Milli Takımımızı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz" ifadeleri yer alırken Galatasaray Kulübü, "2025 FIBA EuroBasket serüveni boyunca gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.