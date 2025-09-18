Giannis ve Alperen karşılıklı özür diledi

EUROBASKET 2025'in üçüncülük maçında Yunanistan'ın Finlandiya'yı mağlup etmesinin ardından sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayını sırasında Türk bayrağına yönelik tepki çeken bir söylemde bulunan Giannis Antetokounmpo ile Yunanistan'ı yendiğimiz maçın ardından yaptığı paylaşımda, "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" cümlesine yer veren Alperen Şengün eş zamanlı paylaşım yaptı. Giannis Türkiye'den, Alperen de Yunanistan'dan özür diledi. Türkiye bayrağı hakkında söylediği saygısızca ifadeden dolayı özür dileyen Giannis, "Canlı yayınım sırasında, saygısızca yorumlar yapan birine karşılık verirken uygunsuz bir ifade kullandım. Amacım asla kimseyi kırmak değildi ve çok üzgünüm. Türkiye ve tüm dünya üzerindeki insanlara karşı sadece sevgi ve saygı besliyorum" dedi. Alperen de "Yunanistan maçı sonrası yaptığım paylaşım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygı duyuyorum. Asla kimseyi kırmak gibi bir niyetim olmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

ORTAK PAYLAŞIM DA GELDİ

Giannis ve Alperen, ortak bir paylaşım da yaparken, ikili arasındaki gerginlik de tatlıya bağlandı. Sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan ikili, fotoğrafın açıklamasında ise "Ülkelerimizi sevdiğimiz için sahaya çıkarız. Basketbolu sevdiğimiz için sahaya çıkarız. Saygıyla sahaya çıkarız. Sporun bizi bölmek değil, birleştirmek için var olduğunu asla unutmayız" ifadeleri yer aldı.