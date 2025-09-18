Jose Mourinho Benfica’da

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde önceki gece Karabağ'a evinde yenilerek şok yaşayan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'in yerine Jose Mourinho geliyor. Portekizli kurmaylar 2-0'lık galibiyeti koruyamayıp maçı rakibine 3-2 veren teknik adam Lage'in görevine maçın ardından son vermişti. CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Jose Mourinho, Benfica'dan gece yarısı gelen teklife 'evet' dedi. Sözleşmenin detaylarının son halinin görüşüldüğü ve çok kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Benfica, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda şu an Fener forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sarı-lacivertlileri turnuvanın dışında bırakmıştı. Bu sonucun ardından ise Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı.